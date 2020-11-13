Кемерово, , 13:31 — REGNUM В Кемеровской области начали бесплатно выдавать противовирусные препараты и антибиотики амбулаторным пациентам с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Все мы ждали начала предоставления пациентам на амбулаторном лечении лекарственной терапии. В настоящий момент практически вся сумма, выделенная на приобретение медикаментов, законтрактована, значительная часть медикаментов получена и за вчерашний день роздана медицинским организациям амбулаторного звена, — уточнил он. — Из того количества, которое закуплено, мы рассчитываем, что его будет достаточно на 15−20 тысяч пациентов. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем работу по предоставлению медикаментов амбулаторным пациентам. Это касается пациентов с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты и антибиотики, которые будут предоставляться лечащим врачом на амбулаторном этапе без оплаты со стороны пациента для лечения пациента на дому. Получить их можно будет двумя путями: либо, если пациент оказался на приёме, он получит их в поликлинике, если нет — ему их доставят на дом».

Алексей Цигельник подчеркнул, что речь идёт о пациентах с подтверждённым диагнозом.