Москва, , 10:41 — REGNUM Упреки по отношению к российской стороне в недостаточной поддержке Армении в ситуации в Нагорном Карабахе являются несостоятельными. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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«Упреки в отношении России абсолютно не состоятельны», — сказал Песков в ответ на замечание о том, что РФ якобы не поддерживала существенным образом Армению в вопросах урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство.

Кроме того, Песков отметил, что в Москве считают друзьями России, как президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также пресс-секретарь добавил, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагала варианты урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, которые, по мнению пресс-секретаря, позволили бы не допустить кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 370 российских военных и 50 единиц техники переброшены в Армению за минувшие сутки в рамках миротворческой операции в Нагорном Карабахе.