Москва, , 08:55 — REGNUM Более 370 российских военных и 50 единиц техники переброшены в Армению за минувшие сутки в рамках миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

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Военных и технику доставили в Армению самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. За сутки в страну прибыли 372 миротворца, доставлено 53 единицы техники.

В общей сложности самолёты выполнили 56 рейсов, перебросив в регион 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники. Также доставлены 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Ил-76 садятся на аэродроме «Эребуни», затем миротворцы совершают 300-километровый марш до населённого пункта Горис.

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