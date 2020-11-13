Москва, , 10:26 — REGNUM Президент США, желающий восстановить отношения с официальной Москвой, наиболее импонировал бы России. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.

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Он подчеркнул, что российская сторона будет работать с любым президентом, избранным гражданами США. Разногласия с Москвой, возникшие в период президентства Барака Обамы, привели к текущей деградации в отношениях с США.

«Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин встречался с предполагаемым победителем президентских выборов Джозефом Байденом, когда тот был вице-президентом при Обаме. Главным образом общение шло с Обамой, и это был «не простой диалог».