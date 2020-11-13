Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Апелляционный суд американского штата Пенсильвания удовлетворил иск президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подсчёте бюллетеней на выборах главы государства от людей, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

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Отмечается, что, согласно закону, избиратели должны предоставить удостоверяющие личность документы до 9 ноября. При этом госсекретарь штата Кэти Бруквар продлила этот срок до 12 ноября. Суд постановил, что она не имела для этого полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

Накануне предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в федеральный суд штата Мичиган с требованием остановить признание властями результатов подсчета голосов избирателей

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