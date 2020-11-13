Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может быть продлён в случае, если кандидат от Демократической партии США Джо Байден станет следующим президентом, однако это не означает, что отношения Москвы и Вашингтона в этой сфере будут гладкими, заявил 12 ноября журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

«Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ — это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович (Путин. — ред.) не так давно», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истекающий в феврале 2021 года СНВ-3 может быть продлён на год на условиях замораживания ядерных вооружений обеими сторонами договора — Москвой и Вашингтоном.

Ранее Байден дважды заявлял о готовности незамедлительно продлить договор в случае своей победы на выборах президента США.

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