Москва, , 14:00 — REGNUM Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) играет большое значение для международной безопасности, но Россия сможет обеспечить собственную защиту и без него. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Мы очень бы хотели его продлить. Всё, что можно для этого сделать, мы положили на стол. Ответ за американцами. Если ответ отрицательный — ну что ж, проживём без этого договора», — заявил Лавров.

«Всё для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, у нас есть. Это было вновь ещё более убедительно подтверждено в недавней серии совещаний, которые президент России провёл с военными и представителями военно-промышленного комплекса в Сочи», — указал он.