Москва, , 11:47 — REGNUM Ещё два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах. Об этом 12 ноября сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Очередные два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению», — рассказали в военном российском ведомстве.

Кроме того, там уточнили, что на борту самолетов также находятся бронетранспортеры, материальные средства и личный состав подразделения миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, прибыли на аэродромы своего базирования.