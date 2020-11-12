Степанакерт, , 11:26 — REGNUM Вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, прибыли на аэродромы своего базирования. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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Уточняется, что российские вертолеты подготовлены к эксплуатации инженерно-техническим составом.

Также указывается, что ранее доставленные в Ереван самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» винтокрылые машины к настоящему времени провели тренировочные полеты и переместились на аэродромы базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба вооруженных сил (ВС) страны провел командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.