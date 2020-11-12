Стокгольм, , 10:15 — REGNUM Менее чем за неделю миллионы новых пользователей зарегистрировались в Parler, социальной сети, которая позиционирует себя как альтернативу хорошо известным Twitter и Facebook. Популярность Parler стала результатом систематической цензуры Дональда Трампа и его сторонников в связи с выборами в США. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Генеральный директор Parler Джон Матце уже объявил, что с конца прошлой недели уникальные аккаунты создали более 4,5 миллионов человек. При этом количество активных пользователей Parler за неделю увеличилось в восемь раз.

Наплыв новых пользователей был настолько велик, что в Parler возникли сбои, а само приложение возглавило список самых скачиваемых приложений в США.

«Сокрытие информации о выборах стало триггером, заставившим многих людей потерять доверие к Facebook и Twitter», — заявил Матце.

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