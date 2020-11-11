Москва, , 13:57 — REGNUM Вторые за текущие сутки телефонные переговоры с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром провел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 11 ноября рассказали журналистам в российском Минобороны.

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«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — заявили в военном ведомстве РФ.

Кроме того, там уточнили, что сторонам было проведено обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел по телефону беседы со своим коллегой из Турции, в ходе которой была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе и в Сирии.