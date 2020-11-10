Москва, , 23:45 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Обсуждались вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе и обстановка в Сирии.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии», — указано в сообщении пресс-службы.

Подробности телефонного разговора пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе и вводе российского миротворческого контингента на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинский коридор.