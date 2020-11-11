Москва, , 12:28 — REGNUM В настоящее время и Армения, и Азербайджан соблюдают ранее достигнутые договорённости о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

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«В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооружённых сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах», — уточнил Рудской.

Он напомнил, что в настоящее время на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации, который будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий в зоне конфликта.

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По словам Рудского, основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту 20 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 с российским миротворцами уже приземлились в Армении. Воздушными судами было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и специальная техника, средства связи. Всего в Нагорный Карабах будет отправлено 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, нахождение в Нагорном Карабахе российских миротворцев предусмотрено трёхсторонним соглашением о полном прекращении боевых действий в зоне конфликта, подписанным 9 ноября президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.