Москва, , 15:47 — REGNUM Тема размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе была на повестке дня, начиная с 10 октября. Она прорабатывалась в разной форме. Об этом сегодня, 10 ноября, в интервью RTVI телеканалу заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Это был долгий процесс, многокомпонентный», — сказала дипломат, уточнив, что переговоры шли между президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым и коллегами из Азербайджана и Армении.

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Представитель МИД РФ подчеркнула, что такие решения не могут приниматься без очень детальной, тщательной проработки соответствующими ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Такая договорённость была достигнута 9 ноября. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.