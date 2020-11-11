Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан уходит со своей должности. Об этом со ссылкой на источники 10 ноября сообщает телеканал CNN.

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Ясности в том, был Кернан отправлен в отставку или покинул этот пост по собственной инициативе, пока нет. Один из источников телеканала отмечает, что Кернан, который занимает должность с 2017 года, и ранее намеревался уйти в отставку сразу после выборов.

Напомним, что вместо уволенного Марка Эспера, президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра обороны главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 9 ноября отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера.

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