Париж, , 15:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны нагорнокарабахского конфликта достичь «устойчивого политического урегулирования» после заключения трёхстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России, прекратившего боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.

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Журналисты отмечают, что Макрон призвал сразу после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе «без промедления» начать «работу над устойчивым политически урегулированием», которое «будет учитывать интересы Армении и включать в себя требование в отношении Турции прекратить любые провокации».

По словам президента Франции, соглашение должно «обеспечить хорошие условия для армянского населения Нагорного Карабаха и возвращение десятков тысяч людей, покинувших свои жилища, на родину».

Макрон подтвердил, что «в этот тяжелый момент Франция занимает сторону Армении».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе прекращены на всей линии противостояния сторон.

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