Ереван, , 12:12 — REGNUM Военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе прекращены на всей линии противостоянии сторон. Об этом 10 ноября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети в Facebook.

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«Активные боевые действия по всей линии фронта прекращены. Начиная с 06:00 (05:00 мск) сохраняется относительное спокойствие», — говорится в сообщении Степанян.

Также он добавила, что российский миротворческий контингент продолжает размещаться на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после того как было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, военные действия прекратились не полностью.