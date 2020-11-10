Москва, , 13:54 — REGNUM Внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии является недопустимым. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеосвязи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и председательство России в ШОС — трансляция»

«Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения», — заявил российский лидер.

Также он добавил, что жителям Белоруссии нужно дать самим спокойно разобраться во всем и сделать необходимые для разрешения ситуации шаги.

«То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках ШОС создан комплекс мероприятий по выправлению ситуации в экономике из-за последствий эпидемии.