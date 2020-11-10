Москва, , 13:20 — REGNUM В рамках ШОС создан комплекс мероприятий по выправлению ситуации в экономике из-за последствий эпидемии, сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-участников ШОС.

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В частности, глава государства рассказал о сокращении торговли между странами-членами ШОС.

«Так, в январе-августе товарооборот России с другими государствами-членами снизился на 7%», — привёл данные Путин.

По его словам, с учётом этого в рамках ШОС создан комплекс мероприятий по выправлению ситуации. Президент России предложил обсудить возможные меры на заседании совета.