Москва, , 13:48 — REGNUM Любое перемирие в Нагорном Карабахе лучше войны, заявил корреспонденту ИА REGNUMстарший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Тем не менее, в сохранении текущих позиций заложены будущие столкновения, поскольку у всех сторон конфликта свой взгляд на карту и границы.

Несомненно, что принятое решение укрепит позиции Ильхама Алиева в Азербайджане и сильно ослабит статус Никола Пашиняна в Армении. А ведь политический кризис в Армении явно не поможет решению проблемы.

Плюс Армения наполняется беженцами, что влечет дополнительные сложности. А для России теперь появилась новая ответственная миссия.

Это миротворческий контроль за полным противоречий регионом, где российский вертолет легко могут сбить «случайно», как случилось 9 ноября», — выказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путинцым подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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