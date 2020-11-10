Анкара, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Об этом 10 ноября сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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«Наш министр провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в ходе данной беседы сторонами было проведено обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после того как было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, военные действия прекратились не полностью.