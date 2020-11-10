Ереван, , 11:27 — REGNUM После того как было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, военные действия прекратились не полностью. Об этом 10 ноября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

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"Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются», — заявил глава армянского правительства.

Также он выразил надежду на то, что военные действия в данном регионе будут полностью прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оцепление около дома правительства Армении, расположенного в центре Еревана, выставило МВД республики.