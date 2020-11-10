Ереван, , 11:21 — REGNUM Оцепление около дома правительства Армении, расположенного в центре Еревана, выставило МВД республики. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.

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Также уточняется, что несколько десятков протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе все еще находятся около данного здания и, время от времени, между ними происходят потасовки.

При этом сотрудники МВД в последние не вмешиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о подписании соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было принято им после полученных рекомендаций от представителей руководства вооруженных сил республики.