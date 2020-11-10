Ереван, , 10:49 — REGNUM Решение о подписании соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном после полученных им рекомендаций от представителей руководства вооруженных сил республики. Об этом глава армянского правительства сообщил 10 ноября во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

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"Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться», — сказал Пашинян.

Кроме того, армянский премьер-министр указал, что в Армении были проблемы с мобилизацией, и в целом, по его мнению, страна оказалась не готова к войне.

«Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял», — подчеркнул армянский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протестующие в Ереване против заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний армянского парламента, однако заявили, что будут ожидать депутатов в надежде на то, что последние отменят данное решение.