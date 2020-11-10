Ереван, , 10:39 — REGNUM Протестующие в Ереване против заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний армянского парламента, однако заявили, что будут ожидать депутатов в надежде на то, что последние отменят данное решение. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что один из протестующих, командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егазарян, который воевал в Карабахе в начале 1990-х годов, призвал депутатов правящей в стране фракции «Мой шаг» явиться в парламент и, созвав заседание, обсудить данный вопрос. При этом он подчеркнул, что участники протестных акций будут ожидать депутатов до 12:00 (11:00 мск).

Кроме этого, указывается, что депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Иветта Тоноян ранее заявила, что партия собирает депутатские подписи для созыва внеочередного заседания парламента Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что охрана дипломатического представительства в Москве не будет усиливаться.