Москва, , 10:17 — REGNUM Охрана дипломатического представительства Армении в Москве не будет усиливаться. Об этом 10 ноября заявил посол республики в России Вардан Тоганян.

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«Охрану усиливать не будем. Мы не боимся своего народа», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Тоганян отметил, что, ввиду последних событий, вице-спикер армянского парламента Ален Симонян сократил свой визит в столицу России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что армия обороны НКР потеряла контроль над городом Шуши ещё 7 ноября.