Анкара, , 09:57 — REGNUM Свои поздравления властям Азербайджана в связи с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе выразил 10 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом», — говорится в сообщении главы турецкого МИД.

Также он указал, что Турция и дальше будет «единым целым, нацией, единым сердцем с нашими азербайджанскими братьями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что власти Азербайджана считают, что Армения, по сути, подписав договор о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, капитулировала.