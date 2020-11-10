Баку, 10 ноября 2020, 09:50 — REGNUM Власти Азербайджана считают, что Армения, по сути, подписав договор о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, капитулировала. Об этом 10 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV.
«У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем», — сказал он.
Также азербайджанский лидер отметил, что в ситуации с Нагорным Карабахом вышло так, как он об этом ранее говорил — после военного этапа стороны перешли к политическому вопросу.
«Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер-министр Армении Никол) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне», — заявил Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято с учётом ситуации на фронте, у него не было альтернатив.