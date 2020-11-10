Ереван, , 09:22 — REGNUM Из сообщений СМИ узнал о трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху президент Армении Армен Саркисян. Об этом 10 ноября говорится в заявлении армянского лидера, размещенном на сайте президента страны.

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«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны», — говорится в сообщении Саркисяна.

Помимо этого, он указал, что с ним, как с президентом Армении, не поводилось консультаций и обсуждений по данному заявлению, и лидер республики также не принимал участия переговорах.

При этом, как отметил армянский президент, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе имеет общенациональное значение и любое действие в данном вопросе, а «тем более подписание какого-либо документа», который касается безопасности и прав Армении, Нагорного Карабаха и всего армянского народа, «должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений».

«Подчеркиваю, что судьба Арцаха, а, следовательно, и армянского народа, может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса», — уточняется в сообщении Саркисяна.

Кроме того, армянский президент подчеркнул, что «принимая во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей», им было принято решение немедленно инициировать политические консультации для того, чтобы как можно скорее согласовать решения, которые вытекают из повестки дня по защите национальных интересов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет с автоматическим продлением, если Ереван и Баку не будут против.