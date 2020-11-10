Баку, , 08:46 — REGNUM Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет с автоматическим продлением, если Ереван и Баку не будут против. Об этом 10 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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"Срок пребывания миротворческого контингента РФ — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — сказал Алиев в обращении к народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что воюющие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Полное прекращение огня объявляется с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент РФ.

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