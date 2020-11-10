Баку, , 08:29 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и соболезнования в связи с уничтожением на территории Армении вертолёта Ми-24. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба президента республики.

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"Президент Алиев попросил передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Алиев пообещал найти виновных в произошедшем и наказать их.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, Министерство обороны России объявило, что в воздушном пространстве Армении был сбит из ПЗРК российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, еще один получил ранения и был эвакуирован.

В Баку признали, что вертолет был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

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