Москва, , 01:13 — REGNUM Конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали совместное с Россией заявление о прекращении войны. Об этом 10 ноября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

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"Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1.00», — написал он.

Пашинян отметил, что принятое решение стало «наилучшим из возможных в сложившейся ситуации» и пообещал сообщить подробнее о нём в ближайшие дни.

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — говорится в заявлении.

Ранее о готовности Азербайджана остановить войну в Нагорном Карабахе заявил президент республики Ильхам Алиев.

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