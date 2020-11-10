Ереван, , 02:18 — REGNUM В центр Еревана ночью 10 ноября стянулись колонны автомобилей с громко включенными сигналами, передаёт агентство Sputnik.

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Жители протестуют против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратить войну в Нагорном Карабахе и сдать территории. Отмечается, что реакция граждан возникла в считаные минуты после сделанного заявления.

Напомним, сразу после полуночи 10 ноября Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали совместное с Россией заявление о прекращении войны. Такое решение он назвал «наилучшим из возможных в сложившейся ситуации».

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