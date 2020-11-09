Анкара, 9 ноября 2020, 20:20 — REGNUM Азербайджан будет воевать с Арменией, пока Нагорный Карабах не будет «освобождён от оккупации», заявил 9 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
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Выступая на XII конференции послов Турции в Анкаре, турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить вопрос конфликта в Нагорном Карабахе.
По его словам, Баку и Анкара воодушевились «с освобождением Шуши от оккупации».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана объявили об «освобождении» города Шуша (Нагорный Карабах) от армянских военных.
9 ноября армянский премьер-министр Никол Пашянин заявил, что эти высказывания из Баку не соответствуют действительности и что бои за город продолжаются.
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