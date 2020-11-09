Анкара, , 20:20 — REGNUM Азербайджан будет воевать с Арменией, пока Нагорный Карабах не будет «освобождён от оккупации», заявил 9 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

Выступая на XII конференции послов Турции в Анкаре, турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить вопрос конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, Баку и Анкара воодушевились «с освобождением Шуши от оккупации».

Эрдоган «Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина истинным владельцам этих земель».

Читайте также: Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана объявили об «освобождении» города Шуша (Нагорный Карабах) от армянских военных.

9 ноября армянский премьер-министр Никол Пашянин заявил, что эти высказывания из Баку не соответствуют действительности и что бои за город продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев заявил, что войска Азербайджана взяли 48 поселений в Карабахе