Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Планы экономического давления на Минск вынашивают в Вашингтоне, сообщил 9 ноября в Центре стратегических и международных исследований заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн.

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Такие планы разрабатываются совместно с руководством Великобритании и Европейского союза. Для Минска хотят создать «мощный отрицательный экономический стимул».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, как и ЕС, не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. В отношении белорусского президента в ЕС и в США действуют санкции.

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