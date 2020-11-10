Минск, , 03:32 — REGNUM Выглядит обыденным и привычным тот факт, что именно студенты составили костяк анти-лукашенковских выступлений в Белоруссии, ведь так «бывает всегда», когда начинаются массовые протестные движения. В чем существенное отличие между привычными картинами молодежных протестов на Западе и тем, что разворачивается в Белоруссии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

Белоруссия, в отличие от своих соседей, проходит идеологический транзит из позднесоветской модели в неопределившуюся еще новизну. Поэтому сравнивать ее протесты с любыми из европейских некорректно, ведь там, в Европе, политическая модель и идеология определена уже давно, а молодежные беспорядки стали привычным способом сброса накопленного социального напряжения. В белорусских условиях это совершенно не так, поскольку официальные власти и уличный протест уперлись друг в друга и время работает не на разрешение конфликта.

«Пожизненному президенту» Александру Лукашенко просто нечего предложить протестующим, кроме того,. чтобы считать свою особу монархом, избранным всенародным волеизъявлением. Но такой ответ явно никого, кроме самого не устроит, а сам он все меньше устраивает кого бы то ни было. Каков же будет выход из этого странного положения?

Читайте статью Александра Халдея «Студенты — это тот Давид, который победит белорусского Голиафа».