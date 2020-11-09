Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Ситуация в США налаживается, о чем свидетельствует скоро появление вакцины от коронавируса, а также рост биржевых показателей, заявил президент США Дональд Трамп 9 ноября на своей странице в Twitter.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынок ценных бумаг сильно вырос, скоро появится вакцины — сообщают о 90-процентрой эффективности», — написал действующий президент США.

«Таких замечательные новости!» — добавил он.

Напомним, американская компания Pfizer заявила о том, что разрабатываемая ей вакцина показала значительную эффективность в выработке иммунитета — до 90% случаев — у людей, до этого не заражавшихся коронавирусом.

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