Вашингтон, 9 ноября 2020, 15:10 — REGNUM Вакцина-кандидат от коронавирусной инфекции американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech хорошо показала себя на третьей стадии клинических испытаний, заявила 9 ноября пресс-служба компаний.
В компаниях добавили, что на рассмотрение Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США препарат поступит в рамках Закона об экстренном разрешении на применение после проверки препарата на безопасность. По предварительным оценкам, это произойдет в третью неделю ноября.