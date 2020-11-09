Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Вакцина-кандидат от коронавирусной инфекции американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech хорошо показала себя на третьей стадии клинических испытаний, заявила 9 ноября пресс-служба компаний.

«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 у участников без каких-либо признаков предшествующей инфекции SARS-CoV-2», — отметили создатели вакцины.

В компаниях добавили, что на рассмотрение Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США препарат поступит в рамках Закона об экстренном разрешении на применение после проверки препарата на безопасность. По предварительным оценкам, это произойдет в третью неделю ноября.