Баку, , 14:23 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под свой контроль 23 села в Нагорном Карабахе. Об этом 9 ноября сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дильагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дильагарда, Сеид Махмудлу и Алескерди в Физулинском районе», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Помимо этого, азербайджанский лидер указал, что Баку также взял под свой контроль села Демирчилер, Чанахчи, Мадаткенд и Сыгнах в Ходжалинском районе; деревни Гусейналылар, Союдлю и Ашагы Сирик в Джебраильском районе; села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых в Ходжавендском районе; села Юхары Моллу, Ашагы Моллу и Ходжик в Губадлинском районе, а кроме того — деревни Кечикли и Ордекли в Зангиланском районе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что попытки ВС Азербайджана провести атаки на позиции армии обороны Нагорно-Карабахской Республики на нескольких направлениях в Нагорном Карабахе были отбиты.