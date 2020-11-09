Ереван, , 13:22 — REGNUM Попытки вооруженных сил (ВС) Азербайджана провести атаки на позиции армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на нескольких направлениях в Нагорном Карабахе были отбиты. Об этом 9 ноября сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

В своем сообщении Ованнисян подчеркнул, что кроме города Шуши, в Нагорном Карабахе в данный момент идут военные действия и на других направлениях.

«Атаки противника были отброшены в направлении Мартуни, Мартакерта, Тагаварда и в других местах», — уточняется в сообщении Ованнисяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские власти не хотят продолжения военных действий в Нагорном Карабахе и ожидают от Армении гарантий по выводу армянских вооруженных сил (ВС) из данного региона.