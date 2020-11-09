Бишкек, 9 ноября 2020, 14:02 — REGNUM Начиная с весны 2021 года, в Киргизии будет отменен лимит на потребление электроэнергии. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров на встрече с жителями Нарынской области сегодня, 9 ноября.
По его словам, зимой ограничения снимать не будут, потому что «народ начнет массово отапливаться электричеством, и электросети не выдержат нагрузки».
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«Вы терпели 30 лет, потерпите еще одну зиму», — подчеркнул Жапаров.
Подводя итог, политик пообещал, что тариф на электроэнергию останется прежним.
ИА REGNUM напоминает, что сейчас бытовые потребители в Киргизии платят по 0,77 сома (0,71 рубля) за киловатт-час электроэнергии, при условии соблюдения лимита в 700 киловатт-часов.
При превышении лимита тариф возрастает до 2,16 сома (1,99 рубля) за киловатт-час.
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