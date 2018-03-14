В Киргизии электричество продают в 1,5 – 29 раз дороже себестоимости

Бишкек, , 13:36 — REGNUM Себестоимость киловатт-часа электроэнергии, выработанной на Токтогульской ГЭС, составляет 0,16 сома (0,13 рубля), а произведенной на Бишкекской ТЭЦ — 3,09 сома (2,57 рубля). Такие данные были озвучены сегодня, 14 марта, на заседании парламента Киргизии, пишет «24.kg».

В то же время, по словам зампредседателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азамата Оморова, средняя цена на электричество, установленная этим ведомством, составляет уже 4,7 сома (3,91 рубля).

Между тем, отмечает «Азаттык», ранее стало известно о том, что дефицит денежных средств в энергетической отрасли Киргизии сейчас составляет 1,8 млрд сомов (1,5 млрд рублей).

В этой связи премьер-министр Сапар Исаков заявлял о возможном повышении тарифов. Это, по мнению властей, позволит решить проблемы, возникающие из-за изношенности оборудования на энергетических объектах страны.

ИА REGNUM напоминает, что по данным госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса, в 2015 — 2015 годах дефицита средств в энергетической отрасли достигал 9 млрд сомов (7,5 млрд рублей по текущему курсу).

Как утверждают аналитики Всемирного банка, тарифы на электроэнергию для коммерческих и промышленных потребителей в Киргизии соответствуют реальным, а стоимость электричества для населения является самой низкой в мире.