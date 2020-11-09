Москва, , 13:56 — REGNUM После поражения на выборах действующего президента США Дональда Трампа положение мигрантов в Америке резко ухудшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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"Трамп высылал меньше мигрантов, чем демократическая администрация Обамы. Понятно, что сейчас положение мигрантов резко ухудшится. Их будут высылать пачками, и никто не пикнет, — сказал Кагарлицкий. — Потому что вся прогрессивная общественность будет говорить: «Давайте не дестабилизировать собственную администрацию». Это главный принцип демократов. При республиканцах прогрессивная общественность считает себя вправе раскачивать лодку, а при демократах считается, что протестовать нельзя ни в коем случае. Чтобы не мешать прогрессивной администрации прогрессивно ничего не делать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал, как изменится положение негров и латиноамериканцев при демократе Джо Байдене.

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