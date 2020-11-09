Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Если результаты президентских выборов в США более-менее ясны, то их последствия еще не закончились. Несколько судебных процессов проходят сразу в разных штатах, так как действующий президент Дональд Трамп отказывается признать свое поражение. 20 января Джозеф Байден, вероятно, будет приведен к присяге, но до этого дня Трамп может принять ряд политических решений, в частности, помиловать фигурантов дела о «вмешательстве России в выборы», состоявшиеся в 2016 году. Об этом в эфире шведского телеканала SVT сообщил эксперт Андреас Уттерстрём, занимающимся изучением политических процессов в США.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

»Думаю, он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) помилует всех, кто был осужден в связи с расследованием в отношении России, например Майкла Флинна», — заявил Уттерстрём.

«Уходящие» американские президенты нередко проводят последние недели у власти, вынося решения о помиловании тех, кто был осужден за ряд преступлений на федеральном уровне. Например, Джеральд Форд помиловал Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом, — преследование Никсона, таким образом, прекратилось, и он избежал потенциального судебного преследования.

Другим претендентом на помилование, как считает Уттерстрём, может быть Пол Манафорт, руководитель избирательной кампании Трампа в июне-августе 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Dagens Nyheter: борьба за Сенат США развернется в Джорджии