Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Джозефу Байдену удалось вернуть расположение избирателей, проживающих в так называемом «Ржавом поясе» (Пенсильвания, Висконсин и Мичиган), тем самым обеспечив себе возможную победу на президентских выборах США. Однако так называемая «Голубая стена», куда входят часть штатов Северо-востока и Среднего Запада, не совсем так прочна, как прежде. Об этом в эфире шведского телеканала SVT сообщил профессор Уппсальского университета Даг Бланк.

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»Здесь по-прежнему будет продолжаться борьба за избирателя», — констатирует Бланк.

Как сообщают журналисты, кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден победил на выборах во многом благодаря голосам избирателей из Пенсильвании, Висконсина и Мичигана. Именно эти штаты в американском «Ржавом поясе» являются традиционно демократическими и поэтому называются «Голубой стеной». Однако на выборах 2016 года что-то пошло не так, когда большинство проголосовало за Дональда Трампа.

«На этот раз довольно многие из них вернулись к демократам, вероятно, это было связано с самим Джо Байденом. Он другой кандидат, чем Хиллари Клинтон, он родом из Скрэнтона в Пенсильвании и имеет более четкую идентичность, с которой эти избиратели могли идентифицировать себя», — объяснил профессор.

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