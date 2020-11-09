Баку, , 10:39 — REGNUM Общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 93 человек. Об этом 9 ноября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября до 11:00 (10:00 мск) 9 ноября погибли 93 мирных жителя», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 407 мирных жителя ранены, и уточняется, что 504 гражданских объекта, 3326 частный дом и 120 жилых зданий получили в результате этого ущерб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что подразделения вооруженных сил (ВС) Азербайджана на границе с Арменией якобы были обстреляны со стороны армянских ВС.