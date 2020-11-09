Баку, , 10:28 — REGNUM Подразделения вооруженных сил (ВС) Азербайджана на границе с Арменией были обстреляны со стороны армянских ВС. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

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«Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также заявляется, что режим прекращения огня на государственной границе между Арменией и Азербайджаном был нарушен с армянской стороны.

Кроме того, уточняется, что обстрелам со стороны ВС Армении были подвергнуты позиции азербайджанских ВС в Товузском и Кедабекском районах страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в настоящее время военные действия в окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются.