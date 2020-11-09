Ереван, , 10:20 — REGNUM В настоящее время военные действия в окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются. Об этом 9 ноября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Бои в окрестностях Шуши продолжаются», — говорится в сообщении Степанян.

Также она отметила, что подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской республики ведут успешные боевые действия, чем лишают противную сторону инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны отметили, что сообщение о том, что ВС Азербайджана подвергают обстрелам населенные пункты и гражданскую инфраструктуру в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности.