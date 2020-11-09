Баку, , 10:11 — REGNUM Сообщение о том, что ВС Азербайджана подвергают обстрелам населенные пункты и гражданскую инфраструктуру в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Об этом 9 ноября говорится в сообщении азербайджанского минобороны на странице ведомства в соцсети Twitter.

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«Сообщение армянской стороны о возобновлении обстрела Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта — ред.) азербайджанской армией полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также в нем утверждается, что ВС Азербайджана не проводят обстрелов населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Едином информационном центре при правительстве Армении сообщили, что в ночь на 8 ноября ВС Азербайджана подвергли обстрелу с использованием кассетных боеприпасов столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерт.