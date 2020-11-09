Ереван, , 08:54 — REGNUM В ночь на 8 ноября ВС Азербайджана подвергли обстрелу с использованием кассетных боеприпасов столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерт. Об этом 9 ноября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям НКР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Уточняется, что в населенных пунктах НКР, за исключением Степанакерта, в ночь на 8 ноября ситуация была относительно спокойной.

«Враг после полуночи несколько раз обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего действия», — говорится в сообщении и добавляется, что в результате этого была повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе азербайджанского минобороны заявили, что подразделения ВС Армении оставили «некоторые рубежи» на Ходжавендском направлении в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.